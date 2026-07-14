«Путешествуем без него»: куда пропал сын Кузьминой от первого мужа

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Второй брак актрисы общественность резко раскритиковала.

Где сын Ольги Кузьминой

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov

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Актриса Ольга Кузьмина не бросала сына от первого брака после рождения дочери

Актриса Ольга Кузьмина не бросала старшего сына Гордея. Об этом написало издание 7Дней.ru, процитировав ответ артистки на домыслы хейтеров.

Интернет-пользователи обвинили знаменитость в том, что после развода с первым мужем и рождением дочери Миры-Марии, она перестала воспитывать старшего наследника. К такому выводу они пришли после того, как мальчик пропал из ленты в социальных сетях Кузьминой.

Однако актриса решила развеять домыслы. Она пояснила, что ее сыну уже 12 лет и у него есть свои интересы, друзья и желания.

«Гордею 12 лет, и он может не находиться со мной рядом 24/7. Он сам решает, хочет сниматься или нет. Иногда мы путешествуем без него, но это не значит, что мы его бросаем. Сын может сам отказаться. У него есть друзья, с которыми он гуляет без моего надзора и «фотоохоты», — заверила знаменитость.

К тому же мальчик не перестал общаться с отцом, напротив, они много времени проводят вместе, особенно на выходных и каникулах.

Поэтому она попросила подписчиков не переживать о судьбе Гордея, заверив, что все в их семье «происходит по взаимному согласию».

Сына актриса родила от первого мужа — Алексея Терещенко. Однако их брак распался. Вторым супругом знаменитости стал экскурсовод Евгений Апанасевич. Новость об их романе обернулась общественным скандалом, так как на момент знакомства мужчина был женат и уже имел двоих детей.

Вскоре возлюбленный артистки развелся и узаконил отношения уже с Кузьминой. В этом браке и родилась Мира-Мария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Анна Седокова запретила сыну Гектору контактировать с наследником своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы Кристианом. Адвокат семьи спортсмена заявила, что артистка препятствовала общению супруга с сыном еще при жизни мужчины.

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