В Москве завершились три первые смены спортивно-патриотических лагерей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Детей учат оказывать первую помощь и выживать в полевых условиях.

Московских школьников научили управлять дронами

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

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Более шести тысяч учеников 7–10-х классов столичных школ прошли курс начальной военной и туристской подготовки в спортивно-патриотических лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

«Лагеря открылись 1 июня и названы в честь выдающихся военачальников: „Жуков“, „Рокоссовский“, „Василевский“, „Конев“, „Суворов“, „Кутузов“, „Багратион“, „Нахимов“, а также „Чуйков“ и „Ушаков“. Они расположены на западе Москвы, а также в Богородском, Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах Подмосковья», — отметили в ведомстве.

За три прошедших смены подростки не только отдохнули, но и получили массу полезных навыков.

Они научились пользоваться аварийно-спасательным оборудованием и оказывать первую помощь, а также освоили азы огневой, инженерной и строевой подготовки, управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего для ребят организовали более 1,8 тысячи мероприятий — от спортивных турниров и полевых выходов до кинопоказов и откровенных бесед с ветеранами специальной военной операции. Военнослужащие делились с детьми личным опытом, рассказывали о подвигах защитников Отечества и о том, что такое настоящий патриотизм.

Всего за лето пройдет шесть двухнедельных смен, которые охватят около 13 тысяч учащихся — почти в три раза больше, чем годом ранее. Участие в лагерях бесплатное, ребята проходят конкурсный отбор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин анонсировал строительство школы на две тысячи мест в Даниловском районе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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