Ее не узнать: дочь Славы высказалась о кардинальных изменениях внешности певицы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Александра Морозова рассказала о новых привычках матери после сложного периода.

Дочь Славы раскрыла секрет преображения певицы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь певицы Славы рассказала о ее преображении после отказа от вредных привычек

Дочь 46-летней певицы Славы Александра Морозова рассказала о том, как изменилась ее мать после пересмотра образа жизни. В беседе с 7Дней.ru она отметила, что артистка стала уделять больше внимания спорту и восстановлению здоровья. И теперь ее просто не узнать.

Весной 2026 года певица Слава сообщила о временной паузе в творческой деятельности из-за проблем с самочувствием. Перед этим артистка столкнулась с трудностями во время одного из выступлений в Пензе и призналась, что плотный гастрольный график негативно отразился на ее состоянии.

Позже исполнительница заявила о намерении отказаться от алкоголя и других вредных привычек. Спустя несколько месяцев она продемонстрировала заметные изменения: певица похудела, занялась своим физическим и эмоциональным состоянием, а также пересмотрела круг общения.

Александра Морозова рассказала, что гордится решением матери изменить привычный уклад жизни.

«Я на самом деле просто восхищена ей. Она очень круто выглядит и реально каждый день занимается спортом! Ходит на степпере, бегает на дорожке и после того, как я к ней пришла домой и походила на степпере — тоже себе купила такой. Она катается на велосипеде, много гуляет — постоянно ведет активный образ жизни», — рассказала Морозова.

Дочь певицы также поделилась собственным опытом борьбы с лишним весом. Она призналась, что использует современные методы коррекции веса, однако хотела бы в дальнейшем самостоятельно контролировать питание.

Морозова отметила, что ей бывает сложно справляться с повышенным аппетитом и соблюдать режим питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава рассказала о жизни после отказа от алкоголя. Артистка отметила, что за три месяца без спиртного смогла заметно изменить внешний вид, однако улучшение физической формы не привело к такому же эмоциональному состоянию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
«Путешествуем без него»: куда пропал сын Кузьминой от первого мужа
16:28
Ее не узнать: дочь Славы высказалась о кардинальных изменениях внешности певицы
16:20
Жители востока Москвы передали в зону СВО более 90 тонн гуманитарных грузов
16:08
Генерация дипфейков: как защитить биометрические данные от мошенников
16:02
Более 260 тысяч человек в КНР были эвакуированы из-за последствий тайфуна «Бави»
15:57
Армия России поразила два украинских сухогруза на подходе к порту «Одесса»

Сейчас читают

«Выпрыгнули в окно»: мать пропавших в Карелии подростков об их исчезновении
Психологический портрет семьи Усольцевых: как они вели себя в день исчезновения
Никакого клева в новолуние: календарь рыбака на июль 2026
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео