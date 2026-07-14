Жители востока Москвы передали в зону СВО более 90 тонн гуманитарных грузов

Жители Восточного административного округа Москвы с начала 2026 года передали в зону специальной военной операции свыше 90 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Сообщается, что военнослужащим передали бытовую технику, медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания и сезонную одежду.

Кроме того, активисты регулярно помогают раненым, проходящим лечение в медицинских учреждениях на востоке столицы. Также за полгода добровольцы организовали пять концертных программ с участием артистов театра и музыкантов округа.

Значительную часть гуманитарной работы выполнили волонтеры некоммерческой организации (НКО) из района Новогиреево. На сегодняшний день в команде работают более 150 волонтеров.

Еще одним крупным центром добровольческой помощи является группа, созданная в январе 2023 года общественными советниками главы управы района Соколиная Гора. Волонтеры оказывают адресную поддержку военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. За первые шесть месяцев текущего года участники сообщества отправили шесть гуманитарных партий и провели пять закупок за счет благотворительных средств.

За время существования объединения военнослужащим передали более 500 коробок с медикаментами, одеждой, продуктами и техникой. Часть необходимого имущества добровольцы изготовили самостоятельно. В частности, они сплели 80 маскировочных сетей общей площадью 1 440 квадратных метров, изготовили 780 нашлемников, 35 камуфляжных халатов, а также подготовили тысячу порций домашних заготовок.

Помимо этого, группа регулярно приобретает по запросам бойцов квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, средства связи, спутниковые антенны, аккумуляторы, ретрансляторы и другое оборудование, необходимое для выполнения поставленных задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партия «Новые люди» направила в зону СВО крупную партию гуманитарной помощи.

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