Армия России поразила два украинских сухогруза на подходе к порту «Одесса»

Высокоточным оружием также уничтожены 12 грузовиков и бензовоз, снабжавшие украинских боевиков.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают методично уничтожать морскую логистику противника, нанося удары по портам и гражданским судам, задействованным в военных перевозках. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта «Черноморск» Одесской области в порт «Одесса», — говорится в официальной сводке.
Кроме того, в порту «Южный» были поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», также использующейся в интересах ВСУ.
В результате удара уничтожены 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые осуществляли перевозку грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для нужд боевиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным ДНР и ЛНР военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 июл
- Саперы «открывают» дорогу технике в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 июл
- В России анонсировали новый обмен пленными с Украиной
- 13 июл
- Российские беспилотники поразили два сухогруза в Одесской области
- 13 июл
- Минометный огонь накрыл пункты управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 июл
- Вертолет Ми-28НМ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 июл
- Украинская полиция готовит карательные рейды в Черниговской области
- 12 июл
- От закрытых позиций до прямой наводки: наступление ВС РФ на добропольском направлении
- 12 июл
- Армия России уничтожила рыболовное судно, которое использовали ВСУ в Черноморске
- 12 июл
- Армия России уничтожила энергетические и транспортные объекты ВСУ
- 12 июл
- Армия России ударом «Герани» уничтожила газораспределительную станцию в ДНР
Читайте также
65%
Нашли ошибку?