Армия России поразила два украинских сухогруза на подходе к порту «Одесса»

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают методично уничтожать морскую логистику противника, нанося удары по портам и гражданским судам, задействованным в военных перевозках. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта «Черноморск» Одесской области в порт «Одесса», — говорится в официальной сводке.

Кроме того, в порту «Южный» были поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», также использующейся в интересах ВСУ.

В результате удара уничтожены 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые осуществляли перевозку грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для нужд боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным ДНР и ЛНР военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

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