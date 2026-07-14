Верховная рада отправила в отставку премьера Свириденко и все правительство Украины

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 69 0

До формирования нового кабинета министров обязанности председателя будет исполнять Денис Шмыгаль.

Верховная рада отправила в отставку премьера Свириденко

Фото: © Getty Images/Sean Gallup

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Премьер Свириденко и все правительство Украины отправлены в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку премьера страны Юлию Свириденко. Об этом стало известно в ходе заседания, трансляция которого велась в официальном Telegram-канале Верховной рады.

Вместе с премьером в отставку отправилось и все правительство Украины. Данное решение поддержало 258 народных депутатов. Как пишет украинское издание «Страна.ua», до формирования нового правительства обязанности премьера будет исполнять Денис Шмыгаль. С января 2026 года он занимал пост первого вице-премьера и министра энергетики Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 июля заявил, что планирует сменить состав всего правительства и отправить Свириденко в отставку. В качестве причин кадровых перестановок он назвал подготовку Незалежной к новой зиме и договоренности с союзниками Киева о восстановлении. Свириденко, в свою очередь, подтвердила, что покидает пост премьера Украины. Она проработала на этой должности год — с 17 июля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России назвал причину смены правительства Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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