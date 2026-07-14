Более 260 тысяч человек в КНР были эвакуированы из-за последствий тайфуна «Бави»

Мощный тайфун «Бави», обрушившийся на провинцию Ляонин в Китае, привел к эвакуации более 260 тысяч человек. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

По данным СМИ, тайфун спровоцировал наводнение — это и заставило людей покинуть свои дома. Кроме того, было нарушено транспортное сообщение в ряде городов региона.

Ожидаются, что сильные ливневые дожди, обрушившиеся на северо-восточную часть материкового Китая, продлятся до конца вторника, 14 июня. В дальнейшем «Бави» продвинется на сервер страны. Его утянет устойчивый поток влажного воздуха.

Тайфун образовался в Тихом океане почти две недели назад. Отмечается, что сейчас территория его распространения сравнима по размерам с территорией Францией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что аномальная жара в Европе убила более десяти тысяч человек. Причем подавляющее большинство погибших — это люди старше 65 лет.

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