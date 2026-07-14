Слабость, головокружение, дрожь в теле: как Аксенова худела ради роли в «Холоде»

Актриса Любовь Аксенова похудела на пять килограммов ради роли в сериале

Актриса Любовь Аксенова похудела примерно на пять килограммов ради роли заключенной в сериале «Холод». Подробностями подготовки она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере проекта.

По словам артистки, ее героиня по сюжету оказывается в камере и принимает решение отказаться от еды. Чтобы передать физическое состояние персонажа максимально достоверно, Аксенова вместе с режиссером решила отказаться от использования компьютерной графики и добиться нужного эффекта естественным способом.

Актриса рассказала, что начала готовиться к роли еще в августе, тогда как съемки стартовали только в январе. За это время она постепенно снижала калорийность рациона, занималась спортивной «сушкой», активно тренировалась и избавлялась от лишней жидкости. В отдельные периоды ее суточный рацион составлял всего 400–800 килокалорий.

В результате к началу съемок вес актрисы снизился с привычных 53 до 48 килограммов. При этом Аксенова подчеркнула, что для нее подобные ограничения стали серьезным испытанием, поскольку она любит вкусную еду и обычно не придерживается столь строгого режима питания.

«Я люблю поесть, правда для меня это одно <…> из удовольствий, которые я могу себе позволять каждый день. И когда сложные, сложные съемки или, наоборот, праздники, я люблю поесть, а тут тебе нужно ограничивать себя», — рассказала актриса.

Наиболее тяжелыми, по ее словам, оказались съемки сцен, где героиня уже длительное время находилась без пищи и воды. В этот период самой актрисе также пришлось соблюдать жесткие ограничения. Она отметила, что из напитков ей разрешали только кофе, а обезвоживание сопровождалось слабостью, головокружением, дрожью и учащенным сердцебиением.

Особенно сложными стали эпизоды в карцере, где по сценарию героиня неоднократно пыталась сесть на пол, а охрана заставляла ее снова подниматься. Постоянные физические нагрузки в сочетании с истощением приводили к тому, что артистке становилось трудно сохранять концентрацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наталия Власова рассказала о стремительном похудении ради образа балерины. Артистка призналась, что с детства мечтала примерить балетную пачку и смогла осуществить эту задумку в 47 лет. Для этого ей пришлось за неделю сбросить около 3,5 килограмма. После публичного заявления о своей цели к челленджу присоединились другие женщины, которых вдохновил пример исполнительницы.

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