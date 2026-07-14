Ветеринары из Подольска спасли кота с гигантской опухолью на голове

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Алена Куликова
Алена Куликова 38 0

Хозяйка Рыжего обратилась за помощью, когда небольшие шишки на голове питомца начали быстро увеличиваться.

Как ветеринары из Подольска вылечили кота

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

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В Подольске спасли кота с полукилограммовой опухолью головы

В Подольске ветеринары спасли 16-летнего кота по кличке Рыжий, который несколько месяцев жил с огромным новообразованием на голове. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяйка Рыжего обратилась за помощью, когда небольшие шишки на голове кота начали быстро увеличиваться. В клинике животному провели обследование: врачи выяснили, что образование имеет плотную структуру и требует хирургического вмешательства. При этом операция была рискованной — у пожилого кота обнаружили проблемы с почками, сахарный диабет и вирус иммунодефицита.

Несмотря на возраст и сопутствующие заболевания, специалисты Государственной ветеринарной службы приняли решение не откладывать лечение. Во время операции хирурги удалили опухоль весом 550 граммов. Для кота, который весил 5,3 килограмма, это была огромная нагрузка.

Фото: Министерство сельского хозяйства МО

Гистологическое исследование показало, что образование оказалось низкозлокачественным. 

После вмешательства Рыжий быстро пошел на поправку.

«Вы представляете, он сам умывается!» — прокомментировала хозяйка кота.

Ранее 5-tv.ru предупреждал владельцев питомцев о летних угрозах.

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Ветеринары из Подольска спасли кота с гигантской опухолью на голове

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