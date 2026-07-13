Ничего необычного, кроме жары: высокая температура в Европе убила 10 тысяч человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 66 0

Также погодные аномалии стали причиной перебоев в электроснабжении.

Сколько человек погибло в Европе от жары

Фото: Reuters/Abdul Saboor

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Тема:
Погода

Reuters: аномально жаркая погода убила в Европе более десяти тысяч человек

Аномальная жара в Европе привела к более чем десяти тысячам смертям. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на исследование EuroMOMO.

Отмечается, что в период с 22 по 28 июня в 27 странах Старого света зафиксировано слишком много для этого времени года смертей. Причем ничего необычного и экстраординарного в это время в данной части света не происходило. Исключением стала лишь экстремально жаркая погода.

«Официальные данные показали, что европейские страны сообщили о более чем десяти тысячах избыточных смертей во время рекордной волны жары, охватившей запад континента в конце июня. Подавляющее большинство — более девяти тысяч — были среди людей в возрасте 65 лет и старше», — говорится в материале.

Там также уточнили, что высокие температуры могут стать причиной теплового удара или ухудшения состояния людей, страдающих от сердечно-сосудистых или респираторных заболеваний. Все это способно привести к летальному исходу.

Причины такой погодной аномалии стали антропогенные изменения климата. Они спровоцировали  волны жары, которые стали более частыми и интенсивными.

Также экстремально высокие температуры привели к нарушению электроснабжения и закрытию школ. Данные по каждой конкретной стране приведены не были, однако известно, что наибольшие показатели этой печальной статистики были у Франции и Бельгии. В последней цифры по смертности в июне стали самыми большими с 2000 года.

В другом исследовании отмечается, что в Англии и Уэльсе от наплывов жары в мае и июне погибло более 2,7 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Великобританию накрыла третья с начала 2026 года волна экстремально высоких температур. Столбик термометра по всей стране держится в среднем на отметке в 34 градуса по Цельсию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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