New York Post: жена не дала мужу выпасть из самолета, держа его за ноги

Пассажир рейса авиакомпании Ryanair едва не выпал через разбитое окно на высоте более шести тысяч метров. Об этом сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел спустя полчаса после вылета самолета из греческого города Салоники, когда обломки двигателя повредили корпус лайнера.

Пострадавшим оказался 61-летний гражданин Сербии. Мужчину начало затягивать в образовавшуюся брешь. Спасти мужчину удалось благодаря мгновенной реакции его супруги. Женщина успела схватить мужа за ноги.

Жена пострадавшего поделилась подробностями пережитого. Она отметила, что в тот момент была готова разделить участь супруга.

«Я отреагировала немедленно и схватила его за ноги. Я подумала: „Если мы умрем, то вместе“. Это было ужасно», — рассказала пассажирка рейса.

По ее словам, муж несколько раз терял сознание из-за резкого перепада давления в кабине. Вместе с другим пассажиром женщине удалось удерживать супруга до тех пор, пока воздушное судно не совершило экстренную посадку в аэропорту вылета.

В результате происшествия мужчина получил серьезные травмы.

На кадрах после приземления видно, что защитный кожух одного из двигателей полностью разрушен. Представители авиаперевозчика подтвердили факт повреждения окна во время полета. Они отметили, что по факту произошедшего начато расследование.

Остальные пассажиры были отправлены в Германию резервным бортом.

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