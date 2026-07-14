Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне
Также уничтожены или повреждены несколько американских беспилотников.
Фото: www.globallookpress.com/Zhao Yingquan
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с помощью ракет и беспилотников два стратегических военных объекта США в Бахрейне и Кувейте — базы «Шейх Иса» и «Али ас-Салем», следует из заявления.
В армии Ирана также сообщили, что удары были нанесены в ответ на «агрессивные действия американского противника» в отношении исламского государства.
В результате атаки уничтожены или повреждены несколько американских беспилотников MQ-9, а также ангары с вооружением и комплектующими для техники противника.
Иранские военные предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны Вашингтона приведет к тому, что все американские объекты в Персидском заливе окажутся под ударом.
Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его вывести войска из Сирии и Ливана во избежание дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
В свою очередь, канцелярия главы израильского правительства отметила необходимость создания зон безопасности вдоль границ страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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