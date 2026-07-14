Россиянам рассказали, как спасти огород после затяжных дождей

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Алена Куликова
Алена Куликова 29 0

Агроном рассказала, почему секатор важнее тяпки.

Почему мокрая земля ошибок не прощает

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Погода

Агроном Воинкова: не нужно рыхлить мокрую землю сразу после затяжных дождей

Главный миф спасения огорода после затяжных дождей развеяла агроном Людмила Воинкова в беседе с aif.ru. Специалист предупредила: попытка немедленно взрыхлить мокрую землю — самая опасная ошибка дачника.

Первое, что необходимо сделать после ливня — взять секатор и удалить нижние листья, лежащие на земле, а также все побеги с малейшими пятнами или налетом. Именно в этой влажной зоне моментально появляется грибок. Срезанную ботву ни в коем случае нельзя оставлять на грядках — это рассадник заразы, разносчиками которой активно выступают активизировавшиеся в сырости слизни.

Рыхлить почву разрешается лишь когда верхний слой слегка подсохнет и изменит цвет. Достаточно пройтись легкой тяпкой на пару сантиметров — глубокое перекапывание оборвет и без того ослабленные корни. Для профилактики болезней Воинкова порекомендовала использовать не тяжелую химию, а мягкие биопрепараты, которые не угнетают иммунитет растений.

Чтобы не зависеть от капризов погоды, агроном посоветовала перестроить участок: сделать высокие грядки и дренажные канавки для быстрого оттока воды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что морковная ботва съедобна. Из нее можно приготовить салаты, соусы, супы и даже заготовки на зиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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