Спектакль про усадьбы и занятия по рисованию: что готовит для гостей проект «Лето в Москве»

Проект «Лето в Москве» представил программу с 15 по 21 июля

С 15 по 21 июля в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» пройдут десятки бесплатных мероприятий для детей и взрослых: от театральных постановок и музыкальных программ до творческих занятий, исторических игр и лекций о финансовой грамотности. Об этом сообщили на mos.ru.

Главными площадками недели станут городские парки и другие культурные пространства столицы. Посетители смогут не только посмотреть яркие представления, но и стать участниками интерактивных программ.

Так, в парке «Сосенки» пройдет литературно-музыкальная программа «Время быть вместе», посвященная поддержке семей и объединению людей вокруг общих ценностей. На Манежной площади гости смогут принять участие в театрализованных постановках о традициях московских усадеб, а любители активного отдыха смогут отправиться на квесты и исторические игры.

Для тех, кто интересуется искусством, подготовят занятия по рисованию, росписи по дереву, созданию мультфильмов и изготовлению сувениров. Кроме того, гости столицы смогут примерить исторические костюмы, сыграть в старинные игры и узнать больше о культурных традициях города на площадках фестиваля «Усадьбы Москвы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве все желающие могут посетить фестиваль «Театральный бульвар».

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