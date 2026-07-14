«Ни сзади, ни между ног»: телеканалам объяснили, как снимать атлеток
Новые рекомендации направлены на отказ от кадров, которые могут иметь сексуальный подтекст.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/B.Hoffman
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Европейский вещательный союз призвал изменить съемку женской легкой атлетики
Европейский вещательный союз (EBU) подготовил рекомендации для телеканалов по освещению соревнований по женской легкой атлетике. Об этом сообщили в Dexerto.
Документ предусматривает изменение подхода к съемке, чтобы снизить риск сексуализации спортсменок во время трансляций.
Операторам порекомендовали отказаться от длительных крупных планов отдельных частей тела и замедленных повторов, которые не имеют прямого отношения к спортивному результату. Вместо этого вещателям предложили сосредоточиться на технике выполнения упражнений, ходе соревнований и достижениях участниц. Также не рекомендуется снимать атлеток сзади, особенно в наклоне, или сидящими лицом к камере, при условии, что в кадре будет нижняя часть тела спортсменки.
Поводом для разработки новых правил стали обращения самих спортсменок. Некоторые легкоатлетки заявляли, что отдельные приемы съемки создавали дополнительный дискомфорт и заставляли их больше думать о работе камер, чем о выступлении.
Одной из спортсменок, поднимавших эту тему, стала британская прыгунья с шестом Холли Брэдшоу. Она рассказывала, что во время соревнований внимание к съемке влияло на ее состояние и мешало полностью сосредоточиться на результате.
Кроме того, спортсменки указывали, что некоторые телевизионные кадры позже распространялись в социальных сетях отдельно от спортивного контекста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским спортсменам разрешили выступать на международных турнирах по настольному теннису с использованием национальной символики. Решение последовало после изменений в подходе Международного олимпийского комитета (МОК).
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