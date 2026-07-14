«Ни сзади, ни между ног»: телеканалам объяснили, как снимать атлеток

Европейский вещательный союз призвал изменить съемку женской легкой атлетики

Европейский вещательный союз (EBU) подготовил рекомендации для телеканалов по освещению соревнований по женской легкой атлетике. Об этом сообщили в Dexerto.

Документ предусматривает изменение подхода к съемке, чтобы снизить риск сексуализации спортсменок во время трансляций.

Операторам порекомендовали отказаться от длительных крупных планов отдельных частей тела и замедленных повторов, которые не имеют прямого отношения к спортивному результату. Вместо этого вещателям предложили сосредоточиться на технике выполнения упражнений, ходе соревнований и достижениях участниц. Также не рекомендуется снимать атлеток сзади, особенно в наклоне, или сидящими лицом к камере, при условии, что в кадре будет нижняя часть тела спортсменки.

Поводом для разработки новых правил стали обращения самих спортсменок. Некоторые легкоатлетки заявляли, что отдельные приемы съемки создавали дополнительный дискомфорт и заставляли их больше думать о работе камер, чем о выступлении.

Одной из спортсменок, поднимавших эту тему, стала британская прыгунья с шестом Холли Брэдшоу. Она рассказывала, что во время соревнований внимание к съемке влияло на ее состояние и мешало полностью сосредоточиться на результате.

Кроме того, спортсменки указывали, что некоторые телевизионные кадры позже распространялись в социальных сетях отдельно от спортивного контекста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским спортсменам разрешили выступать на международных турнирах по настольному теннису с использованием национальной символики. Решение последовало после изменений в подходе Международного олимпийского комитета (МОК).

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