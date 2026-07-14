«Роскосмос» и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Стороны также будут продолжать координацию и обмен техническими аспектами будущих орбитальных станций.

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people via www.imago; 5-tv.ru

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«Роскосмос» и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции.

Он также отметил, что стороны будут продолжать координацию и обмен техническими аспектами будущих орбитальных станций после окончания работы МКС.

«Первое — это продление работы совместной МКС до 30-го года. Второе — мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС», — заявил Баканов.

Генеральный директор «Роскосмоса» подчеркнул, что коллеги из НАСА заявили о желании начать более детальную координацию между спутниками и группировками во избежание риска столкновений.

«Поэтому будем очень плотно в этом направлении между Роскосмосом и НАСА взаимодействовать», — резюмировал он.

Как ранее писал 5-tv.ru, корабль «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС. Он отправился к станции по сверхкороткой схеме сближения. Полет занял примерно три часа

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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