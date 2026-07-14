Почти по цене квартиры: INSTASAMKA утопила в море дорогую сумку на съемках клипа с MARGO

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 105 0

Артистка слишком сильно размахивала руками.

Фото, видео: Пресс-служба MARGO; 5-tv.ru

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INSTASAMKA утопила дорогостоящую сумку в море во время съемок клипа с MARGO

Российская рэп-исполнительница INSTASAMKA во время съемок совместного клипа с певицей MARGO случайно уронила в воду дорогостоящую сумку Hermes модели Kelly стоимостью около 1,5 миллиона рублей. 

Совместный трек MARGO и INSTASAMKA, о котором ранее писал 5-tv.ru, стал первой коллаборацией исполнительниц.

Инцидент произошел во время финального дубля уже по окончании съемок самого клипа. Артистка слишком активно двигалась в кадре под музыку, размахивала сумкой и не смогла удержать аксессуар. В результате сумка оказалась в воде.

Сумка Kelly получила название в честь актрисы и княгини Монако Грейс Келли, которая сделала эту модель узнаваемой во всем мире. Изделия бренда относятся к категории коллекционных аксессуаров и часто выпускаются ограниченными партиями. Сумка Зотеевой также была выполнена в редком голубом оттенке.

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