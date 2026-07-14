Латвия запретит книги и одежду из России для «укрепления нацбезопасности»

Правительство Латвии одобрило законопроект о полном запрете импорта ряда товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщает латвийское издание Jauns.lv.

В перечень продукции, которую планируется изъять из оборота, вошли книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, а также одежда и обувь.

Точный список запрещенных категорий определят отдельным постановлением кабинета министров. Ограничения затронут как прямой импорт, так и ввоз товаров российского и белорусского происхождения из третьих стран. При этом транзит через латвийскую территорию в другие государства ЕС останется нетронутым.

В министерстве иностранных дел республики подчеркнули, что основная цель нововведения — укрепление национальной безопасности.

Власти признают, что полностью перекрыть доступ этой продукции на внутренний рынок не выйдет — товары, уже прошедшие таможенную очистку в других странах Евросоюза, смогут и дальше попадать в Латвию по законам единого рынка.

Законопроект еще должен пройти утверждение в Сейме.

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