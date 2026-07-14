Латвия запретит книги и одежду из России для «укрепления нацбезопасности»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Ограничения коснутся также белорусских товаров.

Латвия запретит книги и одежду из России для «укрепления нацбезопасности»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Латвии одобрило законопроект о полном запрете импорта ряда товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщает латвийское издание Jauns.lv.

В перечень продукции, которую планируется изъять из оборота, вошли книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, а также одежда и обувь.

Точный список запрещенных категорий определят отдельным постановлением кабинета министров. Ограничения затронут как прямой импорт, так и ввоз товаров российского и белорусского происхождения из третьих стран. При этом транзит через латвийскую территорию в другие государства ЕС останется нетронутым.

В министерстве иностранных дел республики подчеркнули, что основная цель нововведения — укрепление национальной безопасности. 

Власти признают, что полностью перекрыть доступ этой продукции на внутренний рынок не выйдет — товары, уже прошедшие таможенную очистку в других странах Евросоюза, смогут и дальше попадать в Латвию по законам единого рынка.

Законопроект еще должен пройти утверждение в Сейме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в НАТО все больше стран отказываются помогать Киеву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Несколько эпизодов: сотрудник дома престарелых насиловал 79-летнюю женщину
18:49
Страница ОКР снова стала доступна на официальном сайте МОК
18:44
Гендер-пати в Петербурге обернулось скандалом из-за прохожих
18:28
Цены на нефть взлетели из-за эскалации на Ближнем Востоке
18:12
Двух руферов задержали после проникновения на крышу Зимнего дворца в Петербурге
18:09
В Германии выросло число отказников от военной службы

Сейчас читают

«Выпрыгнули в окно»: мать пропавших в Карелии подростков об их исчезновении
Генерация дипфейков: как защитить биометрические данные от мошенников
Психологический портрет семьи Усольцевых: как они вели себя в день исчезновения
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео