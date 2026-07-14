Залатать дыры в бюджете: правила, которые помогут сохранить деньги во время и после отпуска

Перед отпуском нужно заранее разделить бюджет на категории

Большинство россиян сталкиваются с финансовыми трудностями после отпуска не из-за маленькой зарплаты, а из-за банального отсутствия планирования трат. Об этом Life.ru рассказала Юлия Тарасова, эксперт по потребительскому поведению.

По словам специалиста, многие наивно оперируют лишь общей суммой, отложенной на поездку, но не утруждают себя разбивкой на питание, жилье, транспорт и развлечения. Именно это приводит к тому, что в первые же дни кошелек худеет на глазах, а к финалу отдыха приходится судорожно экономить на действительно важных вещах.

«Гораздо удобнее заранее разделить расходы на несколько категорий. Такой подход позволяет быстрее понять, где бюджет начинает выходить за рамки, и скорректировать траты еще во время отдыха», — пояснила Тарасова.

Самые коварные ловушки, по мнению эксперта, подстерегают туриста в первые часы после заселения. Именно тогда, окрыленные сменой обстановки, люди хватаются за самые дорогие экскурсии и скупают сувениры, боясь что-то упустить.

«Первые часы отпуска сопровождаются эмоциональным подъемом. Именно в этот момент путешественники чаще соглашаются на экскурсии, дополнительные развлечения или крупные покупки. Лучше оставить первый день для знакомства с местом, а решения о дополнительных расходах принимать позже», — посоветовала собеседница издания.

При этом Тарасова не призывает к тотальному аскетизму и уверена, что на импульсивные желания нужно обязательно резервировать деньги, иначе отдых превратится в наказание. А чтобы не схватить лишнего, достаточно взять паузу в сутки. Если вещь не уникальна, завтрашний день расставит все по своим местам.

Еще одна фатальная ошибка — забыть тот факт, что кошелек продолжит худеть и после возвращения домой.

«Многие тщательно планируют расходы во время поездки, но забывают, что отпуск не заканчивается в момент прилета», — резюмировала Юлия Тарасова.

Ранее 5-tv.ru писал, что фитнес-тренер назвала три легких способа не потерять форму на отдыхе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.