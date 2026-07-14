Турецкий суд объявил Нетаньяху в международный розыск через Интерпол

Турецкий суд принял решение объявить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск по делу о гуманитарной флотилии «Сумуд». Об этом сообщили телеканал Halk TV.

«Судебная коллегия постановила выдать красный бюллетень Интерпола в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, фигурирующего в числе обвиняемых по делу», — сказано в сообщении.

Помимо израильского премьера, в рамках разбирательства фигурируют еще 34 высокопоставленных представителя Израиля. Турецкая сторона вменяет им преступления против человечности, включая обвинения в геноциде, незаконном лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже и задержании транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце мая израильские силовые структуры задержали участников флотилии «Сумуд», которая направлялась к берегам сектора Газа. После этого инцидент получил широкий общественный резонанс: кадры с задержанными активистами, опубликованные министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, вызвали критику со стороны ряда стран и организаций.

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