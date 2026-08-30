Глава Минпросвещения назвал норму работы школьных учителей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 851 0

От нее напрямую зависит зарплата педагогов.

Какая норма часов работы у педагогов в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кравцов: норма работы учителей составляет 18 часов в неделю за ставку зарплаты

В России норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он пояснил, что в нагрузку педагогов входят не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности.

От нормы часов напрямую зависит зарплата учителей. Она, в свою очередь, формируется на основе трех факторов: должности, специальности педагога и статуса образовательного учреждения. Проще говоря, чем больше отработанных часов за месяц, тем выше зарплата.

В преддверии 1 сентября Сергей Кравцов также назвал предельные нормы учебной нагрузки в школах. По словам министра, недельная нагрузка для первоклассников ограничена 20-21 часами, а для учеников 2-4 классов она варьируется от 23 до 26 часов. При переходе в старшие классы объем нагрузки существенно возрастает. Так, норма для учеников 10-11 классов — 34–37 часов.

Еще глава ведомства рассказывал, как в 2027 году изменятся стандарты обучения в начальной школе. Нововведения позволят сделать обучение более согласованным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

14:28
Россиянин Журавский занял второе место в конкурсе кларнетистов в Китае
14:08
Российские военные помогли Нигеру подавить мятеж военных
13:57
«Как свинья»: Виктория Боня возмущена поведением избалованной дочки
13:48
У берегов Северного Кипра затонуло судно с 270 пассажирами: начата спасательная операция
13:38
Песков назвал известной забавой спекуляции о контактах спецслужб
13:30
«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Не похожи: актриса Ирина Пегова опубликовала редкое фото с 20-летней дочерью
«Разодрали мне все руки»: сотрудник ТСЖ обвинил тестя и тещу Смолова в нападении
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео