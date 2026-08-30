Глава Минпросвещения назвал норму работы школьных учителей

Кравцов: норма работы учителей составляет 18 часов в неделю за ставку зарплаты

В России норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он пояснил, что в нагрузку педагогов входят не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности.

От нормы часов напрямую зависит зарплата учителей. Она, в свою очередь, формируется на основе трех факторов: должности, специальности педагога и статуса образовательного учреждения. Проще говоря, чем больше отработанных часов за месяц, тем выше зарплата.

В преддверии 1 сентября Сергей Кравцов также назвал предельные нормы учебной нагрузки в школах. По словам министра, недельная нагрузка для первоклассников ограничена 20-21 часами, а для учеников 2-4 классов она варьируется от 23 до 26 часов. При переходе в старшие классы объем нагрузки существенно возрастает. Так, норма для учеников 10-11 классов — 34–37 часов.

Еще глава ведомства рассказывал, как в 2027 году изменятся стандарты обучения в начальной школе. Нововведения позволят сделать обучение более согласованным.

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