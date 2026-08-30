Нарколог объяснил, почему нельзя садиться за руль после безалкогольного пива

Нарколог Сергеев посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива

Закон не запрещает автомобилистам садиться за руль после того, как те выпили безалкогольное пиво. Однако нарколог Андрей Сергеев в беседе с РИА Новости посоветовал россиянам не поступать так опрометчиво.

Эксперт объяснил, что после употребления безалкогольного пива у человека возникает иллюзия, что он слегка пьян. Это происходит потому, что такой напиток обладает характерными свойствами. Мозг, по сути, обманывает сам себя. При этом даже в этом случае концентрация не нарушается.

Опасность, как заметил собеседник агентства, заключается в другом. У безалкогольного пива есть характерный запах. И если инспектор ГАИ остановит человека, который только что выпил такой напиток, то он заподозрит неладное и попросит предполагаемого нарушителя пройти проверку на алкотестере. Последний, в свою очередь, может ее провалить. Произойдет это в том случае, если человек выпил несколько банок пива за раз. Из-за этого суммарный уровень этанола в организме будет превышен, а сотрудники ГАИ не поверит словам водителя и предпримет соответствующие меры.

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