Нарколог объяснил, почему нельзя садиться за руль после безалкогольного пива

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 60 0

В чем таится опасность?

Можно ли после безалкогольного пива садиться за руль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Нарколог Сергеев посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива

Закон не запрещает автомобилистам садиться за руль после того, как те выпили безалкогольное пиво. Однако нарколог Андрей Сергеев в беседе с РИА Новости посоветовал россиянам не поступать так опрометчиво.

Эксперт объяснил, что после употребления безалкогольного пива у человека возникает иллюзия, что он слегка пьян. Это происходит потому, что такой напиток обладает характерными свойствами. Мозг, по сути, обманывает сам себя. При этом даже в этом случае концентрация не нарушается.

Опасность, как заметил собеседник агентства, заключается в другом. У безалкогольного пива есть характерный запах. И если инспектор ГАИ остановит человека, который только что выпил такой напиток, то он заподозрит неладное и попросит предполагаемого нарушителя пройти проверку на алкотестере. Последний, в свою очередь, может ее провалить. Произойдет это в том случае, если человек выпил несколько банок пива за раз. Из-за этого суммарный уровень этанола в организме будет превышен, а сотрудники ГАИ не поверит словам водителя и предпримет соответствующие меры.

Ранее нутрициолог Юрий Брабечан разоблачил популярный миф: употребление пива после спортивных занятий не способствует восстановлению организма.

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