Сергей Собянин поздравил жителей Донецка с Днем города

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Московские специалисты с 2022 года привели в порядок 1,9 тысячи зданий, 660 километров сетей и почти 870 тысяч квадратных метров дорог.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Донецк с Днем города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Донецка с Днем города, который отмечается в последнее воскресенье августа. Столице Донбасса исполняется 157 лет. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, город-побратим Москвы постепенно возрождается, в нем создается современная инфраструктура и комфортная среда. Столица помогает Донецку с 2022 года. За это время московские специалисты привели в порядок около 1,9 тысячи зданий и сооружений, свыше 660 километров инженерных сетей, около 869 тысяч квадратных метров дорог и 60,5 гектара общественных пространств.

В 2025 году на месте бывшего торгового центра создали современный центр для молодежи с зонами обучения, творчества и спорта. Также отремонтировали службу экстренных вызовов, два корпуса крупнейшей больницы, восстановили парк и сквер. В 2026 году продолжается возрождение еще одного парка площадью 16,5 гектара. Бригады московских коммунальщиков постоянно находятся в Донецке, ремонтируют сети и готовят город к зиме.

Ранее 5-tv.ru писал о восстановлении социальных объектов в Донецке с помощью московских специалистов. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в Луганске специалисты благоустраивают центральный сквер, приводят в порядок террасы, лестницы и дорожки, а также монтируют энергосберегающее освещение. Завершить работы планируется в сентябре. Кроме того, до конца года завершится первый этап капитального ремонта Дворца культуры с вековой историей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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