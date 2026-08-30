Страх, слезы и отказ от школы: как поддержать будущего первоклассника

Проиграть дома сценарий первого дня — один из способов уменьшить тревогу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Отказ идти в школу может быть связан со страхом неизвестности
Почему ребенок не хочет идти в школу — вопрос, который особенно волнует родителей перед 1 сентября. Будущего первоклассника может пугать разлука с мамой и папой, новый коллектив, учитель, школьные правила или необходимость быть более самостоятельным. Иногда причина проще: ребенку трудно расставаться с привычным детским садом и каникулами.
Важно не воспринимать отказ идти в школу как обычный каприз. Сначала нужно понять, почему ребенок боится идти в первый класс, а затем помочь ему привыкнуть к предстоящим изменениям.
Как подготовить ребенка к школе, снизить тревогу перед 1 сентября и что делать, если первоклассник не хочет идти в школу, читайте в материале 5-tv.ru.
Почему ребенок не хочет идти в первый класс
Фраза «не хочу в школу» может скрывать разные переживания. Ребенок может бояться остаться без родителей, не найти друзей, получить плохую оценку или не справиться с заданиями.
Некоторые дети тревожатся из-за неизвестности: они просто не представляют, что именно их ждет в первом классе.
Чтобы выяснить причину, поговорите с ребенком спокойно. Можно спросить, что его больше всего беспокоит, чего он ждет от школы и что кажется неприятным.
Не обязательно устраивать специальный серьезный разговор. Иногда ребенку проще рассказать о своих страхах во время прогулки, игры или совместного занятия.
Как говорить с ребенком о школе
Не стоит отвечать на страхи фразами «там нечего бояться» или «все дети идут в школу». Для взрослого школьные правила привычны, а для будущего первоклассника это совершенно новый опыт.
Лучше признать чувства ребенка: «Я понимаю, что тебе может быть тревожно. Ты впервые идешь в новое место».
После этого можно обсудить конкретную проблему и вместе подумать, как ее решить. Такой разговор помогает ребенку понять, что его переживания нормальны и о них можно говорить.
Не пугайте первоклассника школой
Иногда родители пытаются подготовить ребенка к учебе рассказами о строгих учителях, плохих оценках и больших домашних заданиях. Это может только усилить страх перед школой.
Не стоит говорить: «Вот пойдешь в первый класс — там будет не до игр» или использовать учебу в качестве наказания.
Лучше объяснить, что в школе действительно появятся новые обязанности, но ребенок не должен знать все заранее. Учитель будет объяснять материал, а при возникновении трудностей можно попросить помощи.
Познакомьте ребенка с будущей школой
Если ребенка пугает неизвестность, полезно заранее сделать школьную обстановку более знакомой.
До 1 сентября можно пройти вместе маршрут от дома до школы, посмотреть на здание и по возможности посетить будущий класс. Стоит объяснить ребенку, где находится вход, раздевалка и другие важные помещения.
Полезно также дома проиграть первый день в школе: подъем, завтрак, дорога, знакомство с учителем, уроки и возвращение домой.
Такая репетиция помогает ребенку представить будущие события и уменьшает неопределенность.
Не заставляйте ребенка полюбить школу
Не нужно обещать, что школа сразу станет интересной, а все одноклассники обязательно окажутся друзьями.
Первокласснику может понадобиться время на адаптацию. Одни занятия понравятся ему сразу, другие могут показаться скучными, а новые знакомства не всегда складываются с первого дня.
Можно сказать: «Тебе не обязательно сразу все полюбить. Давай сначала посмотрим, как пройдет первый день, а потом поговорим».
Развивайте самостоятельность
Иногда ребенок боится идти в школу, потому что переживает, что не сможет справиться без родителей.
До 1 сентября полезно постепенно передавать ему небольшие обязанности. Пусть он сам собирает ранец, выбирает одежду, следит за своими вещами и выполняет простые поручения.
При этом не нужно требовать от будущего первоклассника полной самостоятельности. Задача родителей — дать ему уверенность в том, что он способен справляться с новыми ситуациями.
Не сравнивайте ребенка с другими
Фразы «все дети уже хотят в школу» или «другие не боятся» редко помогают.
Наоборот, ребенок может решить, что его страх неправильный или что он хуже сверстников.
Лучше сравнивать ребенка только с ним самим и отмечать его успехи: сегодня он самостоятельно собрал вещи, смог поговорить о своем страхе или спокойно прошел новый маршрут.
Что делать, если ребенок плачет перед школой
Если тревога усилилась накануне 1 сентября или утром перед первым уроком, родителям важно сохранять спокойствие.
Не нужно стыдить ребенка за слезы или требовать немедленно прекратить плакать. Можно обнять его, спокойно назвать причину переживания и напомнить, что после занятий вы встретитесь.
Полезно говорить о конкретных действиях: что сейчас нужно сделать, кто проводит ребенка и когда родители снова будут рядом. Предсказуемость помогает уменьшить тревогу.
Когда нужна помощь специалиста
Если ребенок постоянно отказывается идти в школу, испытывает сильную тревогу, плохо спит, не может расстаться с родителями или его состояние заметно влияет на повседневную жизнь, стоит обратиться за консультацией к специалисту.
Не следует ждать, что выраженный страх обязательно пройдет самостоятельно. Чем раньше удастся понять причину тревоги, тем проще подобрать подходящую поддержку.
Как подготовить ребенка к первому классу
Если ребенок не хочет идти в первый класс, не стоит сразу воспринимать это как каприз или непослушание. За отказом могут стоять страх неизвестности, тревога из-за разлуки с родителями, сложности с общением или неуверенность в своих силах.
Чтобы помочь ребенку не бояться школы, важно спокойно выяснить причину переживаний, познакомить его с будущей обстановкой и постепенно развивать самостоятельность.
Главное — не требовать, чтобы первоклассник перестал бояться мгновенно. Поддержка родителей, честный разговор и понятный сценарий первого школьного дня помогут ребенку сделать первый шаг к новой жизни увереннее.
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