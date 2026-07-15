Украинцы обвиняют польских пограничников в унижениях и агрессии. Издание The Guardian, поговорившее с эмигрантами, пишет, что людей заставляют часами стоять на границе под открытым небом при любой погоде.

Напомню, ранее польское Минобороны заявило — все украинцы, годные к военной службе, должны вернуться на родину. Все это стало следствием политики Киева. Речь идет о героизации нацистов.

В годы Второй мировой нынешние герои Украины в сотрудничестве с фашистами убили десятки тысяч поляков.

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