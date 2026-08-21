Украинские военные массово сбегают с учений в Германии

Эфирная новость 36 0

Беженцы в ЕС теперь должны доказать, что не уклоняются от мобилизации.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские военные массово бегут с тренировочных полигонов в Германии. По данным немецкого издания Zeit, только в Саксонии с 2022 года дезертировали около сотни бойцов ВСУ. При этом по всей стране зафиксированы и другие случаи.

На родине беглецам грозит до 12 лет лишения свободы. Все это происходит в переломный момент, когда Евросоюз максимально ужесточает политику по отношению к украинским беженцам. Стало известно, что с начала августа разрешение на проживание в ЕС получит только тот, кто докажет, что не уклоняется от военной службы. И новые правила касаются не только мужчин.

Все больше аналитиков считают, что Киев готовится к мобилизации женщин и отправке их на передовую.

Ранее, как писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о нехватке средств для ВСУ. По его словам, Украине следует пересмотреть текущие договоренности с зарубежными партнерами. Соответствующий аудит должен провести новый министр обороны Украины Евгений Хмара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
83.36
-1.77 96.73
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:43
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ан-32 на Сахалине
6:20
Украинские военные массово сбегают с учений в Германии
6:00
МОГ защищают небо приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
5:41
«Моя мечта»: Любовь Успенская захотела стать бабушкой
5:20
Самолет экстренно сел в поле на Сахалине

Сейчас читают

«Моя мечта»: Любовь Успенская захотела стать бабушкой
Поезд сбил подростка на станции «Мещерская» МЦД-4
Польза очевидна: ученые назвали неожиданное свойство помидоров
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео