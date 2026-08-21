Украинские военные массово бегут с тренировочных полигонов в Германии. По данным немецкого издания Zeit, только в Саксонии с 2022 года дезертировали около сотни бойцов ВСУ. При этом по всей стране зафиксированы и другие случаи.

На родине беглецам грозит до 12 лет лишения свободы. Все это происходит в переломный момент, когда Евросоюз максимально ужесточает политику по отношению к украинским беженцам. Стало известно, что с начала августа разрешение на проживание в ЕС получит только тот, кто докажет, что не уклоняется от военной службы. И новые правила касаются не только мужчин.

Все больше аналитиков считают, что Киев готовится к мобилизации женщин и отправке их на передовую.

Ранее, как писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о нехватке средств для ВСУ. По его словам, Украине следует пересмотреть текущие договоренности с зарубежными партнерами. Соответствующий аудит должен провести новый министр обороны Украины Евгений Хмара.

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