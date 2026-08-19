Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» дайвера задержали в Хорватии

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Германия намерена добиться экстрадиции мужчины.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

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В Хорватии задержали гражданина Украины, который мог участвовать в подрыве «Северных потоков». По данным немецкой генпрокуратуры, он помогал готовить диверсию в сентябре 2022 года. Известно, что задержанный — профессиональный дайвер. Как раз его навыки могли понадобиться для установки взрывчатки на трубопроводах в районе датского острова Борнхольм.

В деле уже фигурирует еще один украинец — Сергей Кузнецов. По версии следствия, новый подозреваемый мог входить в связанную с ним группу. Теперь Германия намерена добиться его экстрадиции.

Задержание провели местные правоохранительные органы под координацией Главного полицейского управления Загреба. Оно осуществлено на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального верховного суда Германии 3 июня 2024 года.

Владимира З. подозревают в совместной организации взрывов, антиконституционной диверсии и уничтожении зданий и сооружений.

Согласно ордеру на арест, Владимир З. — профессиональный дайвер. Он входил в группу лиц, связанную с ранее привлеченным к уголовной ответственности Сергеем K., которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в районе острова Борнхольм.

По версии немецких следователей, подозреваемый принимал участие в необходимых погружениях под воду.

Для этого он вместе с другими предполагаемыми соучастниками отправился из Ростока на борту парусной яхты. Посредники ранее арендовали яхту у немецкой компании, используя поддельные документы.

26 сентября 2022 года взрывчатка была приведена в действие, в результате чего обоим газопроводам был причинен значительный ущерб. После экстрадиции из Хорватии Владимира З. должны доставить к следственному судье Федерального верховного суда Германии.

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