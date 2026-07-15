Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинской военной портовой инфраструктуре. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — заявили на канале ведомства в МАКС.

Армия России провела групповые атаки с применением оружия высокой точности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. В результате успешных ударов в портах «Одесса» и «Черноморск» Одесской области поражены элементы портовой сети, используемые для дебаркации горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цеха по производству и сборке дронов.

Ранее Армия России поразила в Киеве объекты, которые участвуют в производстве ракет и дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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