«Ураган» уничтожил скопление техники ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО
Расчет РСЗО нанес удар после получения разведданных о расположении подразделений противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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РСЗО «Ураган» уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ под Красным Лиманом
Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил скопление живой силы и боевой техники ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
После получения информации о расположении целей военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, подготовили боевую машину и выполнили расчеты для нанесения удара.
По выявленным объектам был нанесен залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на расстояние свыше 25 километров. В результате огневого воздействия намеченные цели были уничтожены.
После выполнения задачи артиллеристы покинули позицию и укрыли технику, чтобы сохранить боеспособность для дальнейшего выполнения задач.
Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» продолжают применять комплексы для поражения различных целей, включая пункты управления, места размещения подразделений, технику и укрепленные позиции ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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