«Ураган» уничтожил скопление техники ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 55 0

Расчет РСЗО нанес удар после получения разведданных о расположении подразделений противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

РСЗО «Ураган» уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ под Красным Лиманом

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил скопление живой силы и боевой техники ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

После получения информации о расположении целей военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, подготовили боевую машину и выполнили расчеты для нанесения удара.

По выявленным объектам был нанесен залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на расстояние свыше 25 километров. В результате огневого воздействия намеченные цели были уничтожены.

После выполнения задачи артиллеристы покинули позицию и укрыли технику, чтобы сохранить боеспособность для дальнейшего выполнения задач.

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» продолжают применять комплексы для поражения различных целей, включая пункты управления, места размещения подразделений, технику и укрепленные позиции ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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