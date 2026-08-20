Лучше на лифте? Как подъем по лестнице влияет на здоровье сердца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Простая привычка может кардинально изменить вашу жизнь.

Полезно ли подниматься по лестнице как влияет на здоровье

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подъем по лестнице снижает риск смертности от сердечных болезней

Регулярный отказ от лифта в пользу лестничных пролетов значительно укрепляет сердечно-сосудистую систему и продлевает жизнь. Об этом сообщило издание HuffPost Life со ссылкой на исследование ученых из Университета Восточной Англии и Больницы Норвичского университета.

Масштабный метаанализ данных более чем 480 тысяч человек показал, что у любителей ходить по лестницам вероятность смерти от проблем с сердцем ниже на 39%.

Кроме того, общая вероятность преждевременной кончины по любым причинам у таких людей уменьшается на 24%. Исследователи подчеркивают, что привычка подниматься пешком помогает защититься от таких опасных состояний, как сердечная недостаточность, инсульт и инфаркт миокарда.

«Некоторые из изученных нами работ продемонстрировали, что чем больше ступенек пройдено, тем выше польза для здоровья. Однако даже небольшие изменения имели ощутимый эффект», — отметила автор работы Софи Паддок.

Она добавила, что короткие всплески физической активности достижимы для каждого и их легко внедрить в повседневную рутину.

В ходе научной работы специалисты изучили результаты девяти независимых исследований, участникам которых было от 35 до 84 лет.

Наблюдение за состоянием их здоровья велось в среднем в течение 14 лет, при этом в группу входили как здоровые добровольцы, так и люди с уже имеющимися сердечными патологиями.

Хотя точная «дозировка» нагрузки требует дополнительных уточнений, эксперты полагают, что даже шесть подъемов по лестнице в день приносят выраженную пользу.

Для тех, кто быстро устает, специалисты рекомендуют начинать с одного пролета и постепенно увеличивать нагрузку, заменяя эскалаторы в аэропортах или лифты в офисах пешим шагом.

Врачи напоминают, что при возникновении болей в груди или головокружения следует немедленно обратиться к специалисту. Тем не менее, любая активность предпочтительнее сидячего образа жизни, который является фактором риска для развития хронических заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
85.13
-0.03 98.55
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
Губернатор Тульской области призвал отстать от ребенка, разрисовавшего детскую площадку
16:31
До частичного лунного затмения осталась неделя: что нужно знать
16:24
Шанс на исцеление: убившая мать Джипси-Роуз рассказала, как воспитывает дочь
16:17
Лучше на лифте? Как подъем по лестнице влияет на здоровье сердца
16:09
Ударная группа армии США во главе с авианосцем «Джордж Вашингтон» прибыла в Иран
16:02
Станет переломным: в каком году население Земли достигнет исторического минимума

Сейчас читают

Мужчина украл сапборд и переплыл на нем Волгу, чтобы не опоздать на работу
Радиостанция «Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
Умер герой мема «Плохо, плохо, не важно»
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео