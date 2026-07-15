Могли взять деньги и уйти: двое братьев из многодетной семьи пропали в Свердловской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 048 0

Мобильных телефонов у мальчиков с собой нет. Однако они могли стащить у родителей пять тысяч рублей.

В Свердловской области пропали два брата: что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Свердловской области пропали двое несовершеннолетних братьев

В Первоуральском муниципальном округе Свердловской области организованы поиски двух несовершеннолетних братьев, пропавших 14 июля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее дети не уходили из дома без разрешения, а заявления в подразделение по делам несовершеннолетних на семью не поступали.

Мобильных телефонов у мальчиков с собой нет. Однако братья могли взять у родителей пять тысяч рублей.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил, что всего в семье воспитываются четверо сыновей.

«Кроме двух пропавших, есть 11-летний и еще один совсем кроха, ему всего годик», — сообщил он.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют места, где могут находиться братья, опрашивают их знакомых и осматривают торговые центры.

Также рассматривается версия, что дети могли самостоятельно отправиться к бабушке, проживающей в деревне Коуровка.

В отношении матери мальчиков составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии нашли пропавших брата и сестру. Предположительно, подростков обнаружили в Петрозаводске.

О пропаже детей стало известно утром 13 июля. Они собирались пешком добраться из Кондопоги до Петрозаводска, расстояние между которыми составляет около 57 километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
Краснодарский Ван Дамм: хулиган получил 14 суток за шпагат между двумя авто у собора
14:24
Неизвестный выбросил боеприпас из окна дома в Москве: есть пострадавшие
14:20
«Теперь русы?» — Захарова отреагировала на идею переименовать Украину
14:17
Власти в Латвии могут полностью запретить русский язык в государственных СМИ
14:15
Армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА
14:10
«Suki»: Вин Дизель шокировал русских фанатов подписью к фото с друзьями

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
Горчичные семена: женщину задержали за попытку проклясть судью
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео