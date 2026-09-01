🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 153 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня 1 сентября. Этот день может принести ощущение нового этапа.

♈️ Овны

Овны, сегодня многое будет зависеть от умения вовремя остановиться и не превращать принципиальность в упрямство. Уступка позволит обрести больше.

Космический совет: ищите компромисс. 

♉ Тельцы

Тельцы, уделите внимание своему внешнему виду и самочувствию. Забота о себе подарит энергию и желание сделать новый шаг к цели. 

Космический совет: создайте уверенность. 

♊ Близнецы

Близнецы, не бойтесь, если что-то пойдет не по плану. Расслабьтесь и поддайтесь интуиции, она позволит найти нужное решение. 

Космический совет: учитесь на ходу. 

♋ Раки

Раки, неожиданное совпадение может свести вас с нужным человеком или привести туда, где давно хотелось оказаться. Не ищите скрытого смысла. 

Космический совет: радуйтесь случайностям. 

♌ Львы

Львы, сегодня важно не переоценивать собственные силы. Желание успеть сразу все может привести к усталости раньше, чем появится удовлетворение от сделанного.

Космический совет: остудите пыл. 

♍ Девы

Девы, сегодня вам придется много общаться с другими людьми. Отнеситесь к их взглядам бережно и не пытайтесь диктовать правила.

Космический совет: не требуйте идеальности. 

♎ Весы

Весы, взгляните на свои поступки со стороны. Это позволит понять правильность принятых решений и выстроить новый план. 

Космический совет: будьте себе критиком. 

♏ Скорпионы

Скорпионы, проведите переоценку своих желаний. Возможно, вы держитесь за то, что давно уже стало лишним. Избавьтесь от этого. 

Космический совет: поймите себя. 

♐ Стрельцы

Стрельцы, общая активность вокруг вас может оказаться выше обычного. Не поддавайтесь суете и сфокусируйтесь на собственных целях. 

Космический совет: не упустите возможности. 

♑ Козероги

Козероги, факты иногда могут быть бесполезными. Взывайте к человеческой душе, а не мозгу, тогда придете к нужному соглашению. 

Космический совет: смягчите формулировки. 

♒ Водолеи

Водолеи, не спешите отбрасывать вещи и идеи, которые кажутся бесполезными. В них может скрываться ценный потенциал. 

Космический совет: отбросьте поспешность. 

♓ Рыбы

Рыбы, будьте добры к окружающим, и они отплатят вам тем же. Тепло от контакта с другими позволит обрести необходимую веру в людей. 

Космический совет: думайте о хорошем. 

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

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