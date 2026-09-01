«СКАТ» вскрыл опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 23 0

Расчет разведывательного БПЛА выявил замаскированную позицию украинских боевиков.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет БПЛА «СКАТ-350М» российской группировки войск «Центр» обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении в зоне СВО.

В опорном пункте находилось около десяти боевиков. После передачи координат артиллерийским подразделениям САУ «Мста-С» нанесла удар, полностью уничтожив цель.

БПЛА продолжают выявлять укрепленные объекты противника, обеспечивая точность артиллерийских ударов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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