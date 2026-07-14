Мама подростков поделилась новостью.

Пропавшие в Карелии дети найдены — подробности

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Пропавшие в Карелии дети нашлись. Об этом 5-tv.ru рассказала их мать.

Брата и сестру, предположительно, обнаружили в Петрозаводске.

О том, что двое подростков из Карелии пропали, стало известно утром 13 июля. Сообщалось, что брат и сестра собирались пешком добраться из Кондопоги до Петрозаводска. Расстояние между городами составляет около 57 километров.

Позднее, в беседе с 5-tv.ru, мать пропавших Анастасия Уланова рассказывала подробности об их исчезновении. С ее слов, дети ушли из дома примерно в 18:00, когда она находилась на работе. Вернулась женщина только к 21:00.

Обнаружив, что детей нет дома, она начала искать их по городу. Знакомые сообщили, что видели детей, только троих, на трассе, но там уже никого не было. Тогда женщина обратилась в полицию.

Уланова рассказала, что брат с сестрой и раньше уже уходили из дома без разрешения, но за пределы города никогда прежде не выбирались.

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