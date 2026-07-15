«Выгодное предложение»: экс-глава МИД Венгрии Сийярто уйдет в китайский автоконцерн

Экс-глава МИД Венгрии Сийярто переходит в автоконцерн BYD

Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто уходит из политики — он получил должность в китайской автомобильной компании BYD. Политик на личной странице в социальных сетях сообщил, что сложит депутатский мандат ради должности руководителя, отвечающего за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса.

«Я подал заявление об отставке с парламентского мандата. Причина в том, что я получил чрезвычайно выгодное предложение о работе на международной должности от одной из ведущих мировых компаний», — написал он.

Выбор нового места работы нельзя назвать случайным. Именно Сийярто, возглавляя венгерскую дипломатию, активно поддерживал сотрудничество Будапешта с китайскими инвесторами. Он также содействовал реализации проекта по строительству первого европейского завода BYD в городе Сегед, который считается одним из крупнейших промышленных проектов последних лет в Венгрии.

Пост министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Сийярто занимал с 2014 года. За это время он продвигал курс так называемого экономического нейтралитета, предполагающий развитие партнерства как с западными государствами, так и со странами Востока.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Венгрии недовольны премьер-министром Петером Мадьяром.

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