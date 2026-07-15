Российские дроны поразили три судна с военными грузами в украинских портах

|
Алена Куликова
Алена Куликова 45 0

Под удар попали сухогрузы в Южном и Одессе.

Какие судна поразили российские БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Три сухогруза поразили российские БПЛА

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам в портах Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Ударные беспилотники поразили три судна с военным грузом, которые находились в портах «Южный» и «Одесса».

«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении федерального ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
15 июл
Наемники из Британии и Польши поддерживали ВСУ во время боев за Константиновку
15 июл
Армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА
15 июл
Армия России уничтожила используемую ВСУ газораспределительную станцию
15 июл
ВС РФ поразили контейнеровоз и три сухогруза в портах Украины
15 июл
Су-34 уничтожил склад беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 июл
САУ «Акация» уничтожила опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 июл
Армия России поразила два украинских сухогруза на подходе к порту «Одесса»
14 июл
Саперы «открывают» дорогу технике в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
14 июл
В России анонсировали новый обмен пленными с Украиной
13 июл
Российские беспилотники поразили два сухогруза в Одесской области
+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Темные времена: в Финляндии раздают бесплатный суп из-за роста бедности
19:13
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться в зону СВО штурмовиком
19:05
Встретились в Доме инвалидов: Захарова призвала «коалицию желающих» учить историю
19:05
Феномен Вани Дмитриенко: Емельянов о возрасте для старта в шоу-бизнесе
18:45
Ошибка в загранпаспорте обошлась МВД России более чем в 300 тысяч рублей
18:36
Бывший директор Большого театра кукол Калинин умер на 70-м году жизни

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
«Нога и рука не работают»: как себя чувствует Ая из «Города 312» после инсульта
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео