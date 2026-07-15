Ошибка в загранпаспорте обошлась МВД России более чем в 300 тысяч рублей

Эфирная новость 38 0

В документе россиянки отчество было указано с ошибкой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одна потерянная буква в загранпаспорте обошлась МВД более чем в 300 тысяч рублей. Такую сумму по решению суда министерство выплатило жительнице Ростова-на-Дону, которая из-за ошибки в документе не смогла улететь в отпуск.

Два года назад при оформлении была допущена опечатка. В отчестве не дописали одну букву — из-за чего оно превратилось в «Сергевна». Удивительно, что такая фамильярность месяцами не смущала ни саму владелицу, ни таможенников, которые спокойно выпускали ее за границу.

Но во время очередной поездки ошибку заметили и документ изъяли. Женщине пришлось экстренно его менять. А вот счет она выставила тем, кто и пропустил букву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Темные времена: в Финляндии раздают бесплатный суп из-за роста бедности
19:13
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться в зону СВО штурмовиком
19:05
Встретились в Доме инвалидов: Захарова призвала «коалицию желающих» учить историю
19:05
Феномен Вани Дмитриенко: Емельянов о возрасте для старта в шоу-бизнесе
18:45
Ошибка в загранпаспорте обошлась МВД России более чем в 300 тысяч рублей
18:36
Бывший директор Большого театра кукол Калинин умер на 70-м году жизни

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
«Нога и рука не работают»: как себя чувствует Ая из «Города 312» после инсульта
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео