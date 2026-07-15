Подросток поджег служебный автомобиль у отдела полиции во Всеволожске

Полиция задержала 17-летнего подростка, который проник на территорию отдела полиции во Всеволожске и поджег служебный автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 02:50 14 июля. Злоумышленник перелез через забор и бросил зажигательную смесь в машину, после чего скрылся. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет. В тот же день оперативники центра «Э» и уголовного розыска задержали подозреваемого в одной из гостиниц на Старо-Петергофском шоссе в Петербурге. Им оказался житель Алтайского края.

На допросе задержанный пояснил, что неизвестные завербовали его через популярный мессенджер.

По словам подростка, с июня он выполнял различные противоправные задания сразу в нескольких российских городах. Возбуждено уголовное дело. Фигурант полностью признал вину и по решению суда помещен в изолятор временного содержания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку.

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