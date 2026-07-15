Подросток поджег служебный автомобиль у отдела полиции во Всеволожске

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 87 0

Молодого человека завербовали через мессенджер.

Подросток-поджигатель у отдела полиции в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полиция задержала 17-летнего подростка, который проник на территорию отдела полиции во Всеволожске и поджег служебный автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 02:50 14 июля. Злоумышленник перелез через забор и бросил зажигательную смесь в машину, после чего скрылся. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет. В тот же день оперативники центра «Э» и уголовного розыска задержали подозреваемого в одной из гостиниц на Старо-Петергофском шоссе в Петербурге. Им оказался житель Алтайского края.

На допросе задержанный пояснил, что неизвестные завербовали его через популярный мессенджер.

По словам подростка, с июня он выполнял различные противоправные задания сразу в нескольких российских городах. Возбуждено уголовное дело. Фигурант полностью признал вину и по решению суда помещен в изолятор временного содержания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Темные времена: в Финляндии раздают бесплатный суп из-за роста бедности
19:13
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться в зону СВО штурмовиком
19:05
Встретились в Доме инвалидов: Захарова призвала «коалицию желающих» учить историю
19:05
Феномен Вани Дмитриенко: Емельянов о возрасте для старта в шоу-бизнесе
18:45
Ошибка в загранпаспорте обошлась МВД России более чем в 300 тысяч рублей
18:36
Бывший директор Большого театра кукол Калинин умер на 70-м году жизни

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
«Нога и рука не работают»: как себя чувствует Ая из «Города 312» после инсульта
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео