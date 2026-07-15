Международная федерация гандбола допустила сборные РФ к участию в соревнованиях

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 71 0

Спортсмены будут принимать участие в стартах с флагом и гимном.

Гандболистов из РФ будут участвовать в международных стартах

Фото: Василий Пономарёв/ФГР

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Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские сборные к участию в соревнованиях. Информация об этом следует из релиза федерации.

«Совет IHF принял решение привести позицию IHF в соответствие с последними рекомендациями МОК, немедленно отменив запрет, введенный 4 марта 2022 года на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в мероприятиях и деятельности IHF», — говорится в публикации.

Уточняется, что спортсмены будут принимать участие в стартах с флагом и гимном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских спортсменов допустили к участию в международных турнирах по настольному теннису под государственным флагом и гимном. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о полном восстановлении прав игроков с российскими паспортами с 28 июля 2026 года.

В федерации отметили, что решение связано с обновленными рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее предложил смягчить ограничения для российского спорта. В рамках этого процесса комитет также временно восстановил признание Олимпийского комитета России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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