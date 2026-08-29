«Все как в тумане»: толпа из 30 человек напала на российских туристов в Абхазии

Около 30 человек избили российских туристов в кафе у озера Рица

В Абхазии группа из 30 местных жителей устроила массовую драку с российскими туристами в кафе на озере Рица. Подробностями произошедшего с 5-tv.ru поделились пострадавшие, братья Евгений и Вадим Жуковы.

Конфликт начался после того, как одному из туристов не понравилось качество еды. Мужчину подозвали к столу, где находился хозяин кафе, а затем его начали избивать. Евгений попытался остановить драку и достал телефон, чтобы снять происходящее на видео, однако вскоре сам оказался среди избиваемых.

«Многочисленные полетели на меня удары. Дальше проходило все как в тумане», — рассказал пострадавший.

По словам мужчины, вместе с ним избивали его брата и еще одного туриста. Участников конфликта, как утверждает Евгений, несколько раз разводили по разным сторонам кафе, а затем снова собирали вместе. В ход, по его словам, шли тарелки, столы и лавки.

Вадим Жуков рассказал, что первоначально в драке участвовали до десяти человек, однако затем их число увеличилось примерно до 30.

«Нас начали со всех сторон избивать кулаками. После того как сотрудники (полиции. — Прим. ред.) прибыли, ситуация не менялась. Нас также продолжали избивать», — заявил Вадим.

По словам мужчины, полицейские не стали задерживать участников драки, а пытались вывести самих пострадавших из кафе. Вадим также утверждает, что спустя трое суток после произошедшего никто из нападавших не был задержан.

Пострадавших доставили в Гудаутское РОВД для дачи объяснений, после чего направили в больницу. У одного из мужчин диагностировали перелом челюсти, у других участников конфликта — сотрясение мозга, множественные гематомы и порезы.

В МВД Абхазии заявили, что отделение дознания ОВД по Гудаутскому району проводит процессуальную проверку. Также правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания всех участников массовой драки.

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