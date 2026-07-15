Мобильную версию МАКС установили 7 миллионов пользователей iOS

Мобильную версию МАКС для пользователей iOS установили уже семь миллионов человек. Об этом сообщил гендиректор платформы Фарит Хуснояров

«Мобильную версию, которую мы выпустили для пользователей iOS , уже установили семь миллионов человек. Версия позволяет быстро восстановить возможность общения. Там доступны и звонки, и уведомления, и возможность общения», — отмечает Хуснояров.

Ранее 5-tv.ru публиковал простую и подробную инструкцию, как вернуть уведомления в МАКС на iPhone. Чтобы оставаться на постоянной связи с близкими и коллегами, нужно добавить в телефон так называемую браузерную версию. Сделать это просто — весь процесс займет не больше минуты.

Подробности рассказывал журналист, ИТ и финтех-эксперт Сергей Вильянов.

«Необходимо зайти на адрес web.max.ru. Открыть в браузере эту страничку, залогиниться, а потом там сбоку есть такие точечки — их надо нажать и добавить МАКС на рабочий экран. На экране появится иконка МАКСа хорошо знакомая, и после этого уведомления снова будут приходить», — уточнял эксперт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.