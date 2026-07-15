Зеленский назвал главу «Нафтогаза» Корецкого главным кандидатом в премьеры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил назначить на должность премьер-министра действующего генерального директора «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

«Если мы входим в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны — подготовка к зиме Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, наиболее подготовленный человек…» — приводят слова Зеленского украинские СМИ.

Параллельно Зеленский сообщил, что обсуждается замена дипломатического корпуса страны, однако детали раскрывать не стал.

Политолог Вадим Сипров в беседе с «Известиями» пояснил, что кандидатура Корецкого способна устроить как европейских, так и американских партнеров. По его мнению, интерес Запада к Украине сейчас все заметнее смещается от военной поддержки в сторону контроля над активами, энергетической сферой и перспективными коммерческими проектами.

Ранее 5-tv.ru писал, что контингенты «коалиции желающих» станут законными военными целями.

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