«Вечная память мастеру»: художник Анатолий Заславский умер в Петербурге

Художник Анатолий Заславский умер в Петербурге

Художник Анатолий Заславский умер в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет. Об этом Санкт-Петербургский Союз художников сообщил в соцсетях.

«15 июля 2026 года после продолжительной болезни скончался Анатолий Савельевич Заславский. Его уход — невосполнимая потеря для всего художественного сообщества Петербурга. Вечная память Мастеру», — говорится в заявлении.

О времени и месте прощания будет сообщено позже, добавили в Союзе художников.

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. После окончания Киевской средней художественной школы он учился в Ленинграде — в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, затем украшал Северную столицу, работая здесь над внешним обликом ряда общественных зданий.

Его трудами также были облагорожены строения в Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах России.

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