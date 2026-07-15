«Деньги закопали в песок»: в Дагестане не достроили индустриальный парк за 312 млн рублей

В Дагестане выясняют, куда утекли сотни миллионов бюджетных рублей. На эти деньги должны были возвести современный индустриальный парк. Но строительство завершилось, едва начавшись. В итоге — деньги списаны, а масштабный проект так и остался на бумаге. И, как выяснил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, похожих историй в республике достаточно.

Здесь 312 миллионов рублей закопали в землю. Десять лет назад власти обещали построить тут современный индустриальный парк с новыми производствами. Сегодня на его месте — пустые здания и заброшенная территория. Проверка Счетной палаты показала: сотни миллионов рублей из бюджета потратили на инфраструктуру, но промышленный парк здесь так и не появился.

Во время проверки аудиторы нашли и другие нарушения. Оборудование стоимостью почти два с половиной миллиона рублей, которое должно было находиться здесь на насосной станции, проверяющие не обнаружили. Вот лежат несколько труб, а дорогостоящей техники нет.

Строительство началось почти десять лет назад и с 2021 года фактически было заморожено.

В Дагестане десятки таких некогда амбициозных проектов, которые годами стоят недостроенными. Вот официальные данные по объектам незавершенного строительства в республике. По этим цифрам видно, что за последние годы количество строек то сокращалось, то снова росло.

«Получается, деньги освоены, то есть деньги получены. Работу на эти средства не завершили. И получается, что деньги просто закопали в песок», — сказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Один из самых известных долгостроев республики — универсальный спортивный комплекс в центре Махачкалы. Его начали строить четверть века назад. За это время выросло несколько поколений спортсменов, а здание так и стоит, ветшает. Сегодня нам сообщили, что его все-таки достроят — деньги нашли.

«Федеральные средства в объеме без малого 900 миллионов рублей, плюс из республиканского средства тоже изыскали 45 миллионов рублей. И в 2027–2028 годах планируется завершить его строительство», — сказал заместитель председателя правительства Республики Дагестан — министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов.

Нельзя не отметить: этот спорткомплекс и в 2016 году дагестанские власти обещали достроить, но те чиновники завершить объект не смогли, а потом они сменились.

Еще пример — больницу в городе Избербаш возводят с 2005 года. Новое руководство региона намерено поэтапно завершать уже начатые проекты.

«Очень хочется поскорее, чтобы было завершение нашей новой больницы. Потому что устали выезжать за город, за пределы города. Хочется получить всю квалифицированную помощь дома», — сказала жительница Избербаша Зарема Магомедова.

А это школа в селе Шиназ, которую мы снимали в 2024 году. Там снесли часть старого учебного корпуса, чтобы возвести новый, но стройка приостановилась. После выхода нашего материала в эфир глава региона заявил, что сельские дети без школы не останутся.

«Школа там будет построена! Этот вопрос я контролирую лично! С начала 2022 года, а не после сюжета федерального телеканала», — заявлял в Telegram-канале на тот момент глава Дагестана Сергей Меликов.

Прошло еще два года. Пока стройка не возобновилась. Специально для нас местные жители сняли видео.

В этом случае винят подрядчика, который деньги из бюджета начал получать, а объект не достроил. В республике возбуждены десятки уголовных дел в отношении строительных подрядных организаций.

«Дело в том, что многие преступники, увидев большую кучу денег, не могут устоять. Год-два проходит, и все равно людей находят, арестовывают, и они несут ответственность», — сказала директор юридической фирмы Ольга Князева.

Все истории недостроев похожи: возникает проблема, проектно-сметная документация устаревает, стоимость резко возрастает и стройка замораживается. Индустриальный парк «Аврора» стал одним из сотен таких объектов. Материалы проверки Счетной палаты переданы в правоохранительные органы, чтобы добиться возмещения ущерба государству. Только вот непонятно, кто его будет возмещать.

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