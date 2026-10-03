Сильный поток воды разрушил переправу в горной части Дагестана

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 14 0

Специалисты сейчас решают, удастся ли восстановить пострадавший мост.

Фото, видео: Telegram/АМР Гергебильский район/mogergebil

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Пролетное строение Красного моста, ведущего в горные районы Дагестана, разрушилось после сильного потока воды. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов в своем Telegram-канале.

«Специалисты проводят детальное обследование конструкции и оценивают масштаб повреждений. По итогам будет определено, возможно ли восстановить существующие конструкции», — написал Рамазанов в личном блоге.

Причиной происшествия стали продолжительные дожди, из-за которых в реках региона резко поднялся уровень воды. В результате потребовался сброс воды с Гоцатлинской ГЭС, а мощный поток размыл грунт и разрушил конструкцию переправы.

На место происшествия направили спецтехнику, однако она завязла в песке. Сам мост уже ранее пострадал из-за паводков, после чего там проводились аварийно-восстановительные работы.

Несмотря на повреждение переправы, ситуация с обеспечением жителей горных районов остается стабильной. Продукты питания и все необходимое доставляют по альтернативным маршрутам.

Рамазанов поручил ответственным службам принять необходимые меры для безопасности людей и дорожного движения. Если восстановление существующего моста затянется, власти также планируют проработать вопрос строительства временной переправы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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