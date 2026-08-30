Президент Польши Навроцкий прервал выступление из-за обморока участницы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Глава государства не раз становился свидетелем подобных сцен.

Почему президент Польши прервал свое выступление в Юрате

Фото: Marcin Obara/ТАСС

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Президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать свое выступление после того, как одной из участниц мероприятия стало плохо. Об этом сообщил местный телеканал Polsat News.

Уточняется, что пресс-конференция Навроцкого проходила в поселке Юрата. Во время речи польского президента одна из участниц мероприятия неожиданно потеряла сознание. В тот момент Навроцкий отвечал на вопрос журналиста о том, как привлечь молодежь к участию в политической жизни страны. Из-за случившегося он был вынужден прервать свой ответ и ненадолго выйти из кадра.

«Давайте сделаем паузу на мгновение», — сказал Навроцкий перед этим.

Отмечается, что речь президента шла в прямом эфире. Трансляцию также прервали. Для женщины, упавшей в обморок, немедленно вызвали медиков. Они привели ее в чувства.

Чуть позже Навроцкий вернулся на трибуну. Он отметил, что не раз становился свидетелем подобных сцен и рад, что с женщиной в итоге все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время выступления президента США Дональда Трампа участник митинга потерял сознание. Люди, находившиеся рядом, постарались привлечь внимание главы Белого дома. Когда американский лидер понял, в чем дело, он позвал на помощь врачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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