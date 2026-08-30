Оставил все вещи: сына Нетаньяху срочно эвакуировали из США из-за угрозы покушения

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Он бежал из Флориды вместе со своей командой безопасности.

Сына Нетаньяху эвакуировали из США из-за угрозы покушения

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

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Яира Нетаньяху срочно эвакуировали из США в Израиль из-за угрозы покушения

Сына израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Яира Нетаньяху, экстренно вывезли из США из-за предполагаемой опасности покушения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) подтвердила эту информацию. Уточняется, что к срочной эвакуации Яира из Флориды обратно в Израиль побудила серьезная угроза со стороны Ирана. После оценки ситуации было принято решение, чтобы Яир вместе со своей командой безопасности как можно скорее покинул Соединенные Штаты.

По информации The Jerusalem Post, иранские агенты уже находились в Майами, где до последнего времени проживал Яир. Они якобы отслеживали передвижение Нетаньяху-младшего и готовы были ликвидировать его в любое время. Ситуация была критичной. Поэтому сын премьер-министра вылетел из США, не успев даже собрать чемоданы. Сейчас он находится дома — в Израиле.

Ранее израильские СМИ обвинили Иран в попытке покушения на президента США Дональда Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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