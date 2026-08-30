Война по всей стране: российские регионы переживают нашествие медведей

Российские регионы переживают нашествие медведей

У нас глобальное потепление проявляется по-своему: в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока в августе стали фиксировать, что медведи все чаще заходят в города и поселки, потому что в тайге не уродились кедровые орехи из-за аномально жаркого лета. Животные ищут еду, а она вот, под носом. Случилась трагедия на прошлой неделе: медведь убил туристку, отдыхавшую в палатке на Телецком озере.

Но нашествие медведей списать только на глобальное потепление не получится: законы у нас выстроены так, что даже при наличии опасности защититься от зверя невозможно. Расследование корреспондента «Известий» Владислава Тамошаускаса.

В российских регионах медвежий террор. Они грабят, калечат и убивают людей, утаскивают скот, птицу и дворовых собак. Это Красноярский край, поселок Раздолинск: повсюду следы крови. На медведя пришлось устраивать засаду.

«У него жира нет вообще. Он в берлоге бы зиму не выдержал. Это шатун, явный шатун», — рассказал начальник службы безопасности Александр Овчинников.

Соседнее село Мотыгино, всего полчаса на машине. Пустая детская площадка, на улицах — никого. Здесь медведей видят почти каждый день, даже у собственного крыльца. В Мотыгино мы решили прожить несколько дней, чтобы самим понять — каково это встретить медведя не в зоопарке.

«Медведи уже вплотную подходят к домам и буквально заглядывают в окна. Вот на раме осталась грязь от лап хищника. Здесь же он оставил еще один след. Зверь был, похоже, небольшой, потому что размер примерно с мою ладонь», — продемонстрировал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

«Он в это время встал. Я рядом с окошком, шок был, конечно», — ужаснулась жительница Мотыгино Елена Бронникова.

Мы едем по вымершему поселку и внимательно читаем чат, сюда местные пишут, где видели или слышали зверя. За рулем охотник, готов свернуть в любой момент. Но в этих догонялках он всегда будет проигравшим. Медведь — один из самых умных хищников, и он чувствует, когда надо уходить обратно в лес.

«Вчера в шестом часу дети пошли до магазина, они как раз слышали рев под трубой», — поделилась жительница поселка Мотыгино Юлия Елдинова.

Война с медведями по всей стране. В Новгородской области охотник смог только последним патроном свалить зверя. В Магадане — гонки прямо в городе. В Новокузнецке ранена женщина. На Красной Поляне медведь пришел прямо в отель. В Республике Алтай следы крови возле разорванной палатки — медведь убил молодую туристку прямо на территории базы отдыха. Это случилось на границе с заповедником. Его сотрудники показали нам эксклюзивные кадры с коптера, на которых видно — в лесу явное перенаселение. А рядом сразу два поселка, и медведи там частые гости. Въехать сюда могут сейчас только местные жители, дежурит Росгвардия, и строят заборы.

«Электроизгородь помогает лишь отчасти. Какие-то случайные проходы зверя он сдерживает безусловно», — рассказал специалист отдела экологического просвещения и познавательного туризма Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев.

После гибели туристки местным охотникам выдали путевки на отстрел. И они уже ликвидировали больше 30 особей, в том числе и того самого медведя-людоеда. Эти кадры нам прислали всего несколько часов назад.

Охотничьи инспекторы называют разгул медведей в этом году аномалией. Главная причина — гигантская популяция. Численность за последние десятилетия выросла почти в четыре раза и сейчас составляет около 308 тысяч особей. Основные группировки сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке.

Медведь на вершине пищевой цепи — у него нет естественных врагов. Единственный способ снижать численность — охота.

Проще всего осенью косолапого выследить на полях. Уже в другом районе Красноярска мы вместе с охотником отправляемся за трофеем. И дальше ситуация удивительная — почти сразу натыкаемся на зверя.

«Сейчас медведь вышел из леса на овсы, охотник целится. Есть попадание», — прокомментировал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Добытый трофей — медведица возрастом около трех лет. Очень тяжелый трофей — килограммов 150, не меньше. В обычных условиях медведь — самая сложная добыча. Его сначала прикармливают, а потом очень долго ждут. Вот только с прошлого года на охоту дают не больше 30 дней. Увеличили стоимость лицензии. А трофей получается неинтересным. Шкура неприятно пахнет, мясо может быть с паразитами. В прошлом году из пяти тысяч разрешений добыли только около 800 особей.

«Не каждый будет, потому что, если зараженный медведь, человеку придется платить за утилизацию», — отметил охотник Леонид Носковец.

При этом лучшее время для добычи медведей — зима, и до 2010 года и популяция не росла, и охотники были довольны. Но потом по настоянию зеленых с цивилизованного Запада охоту в берлогах, традиционную для нашей страны, запретили.

«Вообще февральская шкура самая лучшая. Когти отросли. То есть у нас будет великолепное мясо, великолепная шкура», — сказал охотовед и преподаватель Красноярского государственного аграрного университета Дмитрий Беленюк.

И главное — защищаться самостоятельно человек тоже не может. В Иркутской области осудили мужчину только за то, что он стрелял в сторону медведя с крыльца своего дома, а оружие нельзя использовать в поселке, 40 тысяч — штраф. А если зверя убить, то придется заплатить сотни тысяч рублей.

«Если есть оружие, выстрелить в воздух — максимум, что можно сделать, и так далее. Любое животное, в том числе и медведь, является государственным ресурсом, подчеркиваю, федеральной собственностью государства», — предупреждает начальник отдела охоты и рыболовства Московского общества охотников и рыболовов Игорь Баранов.

Суду нужны улики. И если лицензии нет, получается, надо ждать ранения прежде, чем стрелять. В итоге все действия региональных властей сейчас — это как пластырь на рваную рану. А чем активнее медведи готовятся к зиме, тем больше будут выходить к людям. Сезон только начался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.