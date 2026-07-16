Захарова отметила особое значение договора о дружбе России и Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова стала участником просветительского проекта «Добрые соседи», где рассказала о значении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В этом году исполняется 25 лет с момента подписания документа, который, по ее словам, стал фундаментом современных отношений двух государств.

«Россия и Китай сегодня демонстрируют миру редкий пример равноправного и уважительного партнерства двух великих держав. И именно договор 2001 года стал тем прочным фундаментом, без которого наша дружба была бы невозможна. Он придал нашим отношениям форму, структуру, понятные правила, задал очень высокую планку стандарта для сотрудничества крупных мировых акторов. Эти правила позволяют миллионам людей России и Китая чувствовать реальную пользу от нашей дружбы», — сказала Захарова.

Особое внимание дипломат уделила исторической составляющей отношений. Она напомнила, что Россия и Китай опираются на многовековые традиции добрососедства, а одним из ключевых символов единства стала совместная борьба советского и китайского народов против милитаристской Японии во время Второй мировой войны. Именно общее прошлое, по словам Захаровой, стало важным элементом доверия между странами.

Еще одним принципиальным достижением договора представитель МИД назвала урегулирование пограничных вопросов. Документ закрепил отсутствие взаимных территориальных претензий, а также предусмотрел механизмы консультаций в случае возникновения угроз безопасности. Захарова отметила, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих государств и основывается на соблюдении международного права, уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела других стран.

«Мы признаем масштаб друг друга, уважаем собственные пути развития, не читаем друг другу нотаций и не навязываем никаких моделей. Поэтому мы неоднократно осуждали пагубные для стабильности миропорядка практики. Стоит отметить нашу общую приверженность международному праву и центральной роли Организации Объединенных Наций. В договоре подчеркивается необходимость соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, неприятия силового давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Есть отдельная статья о сотрудничестве в ООН и ее Совете Безопасности, а также о поддержке центральной роли всемирной организации», — рассказала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что лидеры России и Китая, понимая, что сотрудничество стран имеет стратегическое значение, подписали договор на длительный срок и закрепили механизм его продления.

«В 25-й статье закреплено, что договор действует 20 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна сторона заранее не уведомит о намерении прекратить его действие», — заявила представитель МИД РФ, добавив, что эта система, рассчитанная на поколения, успешно работает.

Представитель внешнеполитического ведомства также указала, что результаты сотрудничества уже заметны на практике. Она напомнила о росте товарооборота между двумя странами, развитии энергетических проектов, совместных научных инициативах и космических программах, включая проект создания международной лунной станции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что холдинг ON Медиа совместно с Радио Sputnik, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом «Известия» запустили просветительский проект «Добрые соседи», посвященный развитию российско-китайских отношений.

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