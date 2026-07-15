Темные времена: в Финляндии раздают бесплатный суп из-за роста бедности

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Алена Куликова
Алена Куликова 42 0

Примечательно, кормят граждан в очереди за продуктовыми наборами.

В Финляндии раздают бесплатные супы из-за бедности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Финляндии начали кормить людей бесплатным супом

В финском городе Тампере волонтеры начали бесплатно раздавать горячий суп людям, которые приходят за продуктовыми наборами. Подобная мера появилась на фоне роста числа жителей, испытывающих финансовые трудности и нуждающихся в базовой помощи, сообщила телерадиокомпания Yle.

«За последние пару лет это стало новым явлением. Многие люди, когда приходят за продуктовым набором, настолько голодные, что сразу едят на месте банан или батон хлеба. Цель состоит в том, чтобы продуктовый набор нуждающиеся отнесли домой», — рассказала руководитель местного отделения благотворительной организации «Красный Крест» Марьо Майлунд.

Пока проект с бесплатными супами работает в тестовом режиме, но организаторы, вероятно, сделают его постоянным. Рост обращений за продовольственной помощью связан с ухудшением ситуации на рынке труда страны.

В мае 2026 года количество безработных в Финляндии достигло рекордного уровня для XXI века — около 376 тысяч человек. Особенно заметно выросло число молодых людей без работы.

Ранее 5-tv.ru писал, о том, что экономика Финляндии находится в крайне тяжелом положении из-за закрытия границы с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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