Темные времена: в Финляндии раздают бесплатный суп из-за роста бедности

В Финляндии начали кормить людей бесплатным супом

В финском городе Тампере волонтеры начали бесплатно раздавать горячий суп людям, которые приходят за продуктовыми наборами. Подобная мера появилась на фоне роста числа жителей, испытывающих финансовые трудности и нуждающихся в базовой помощи, сообщила телерадиокомпания Yle.

«За последние пару лет это стало новым явлением. Многие люди, когда приходят за продуктовым набором, настолько голодные, что сразу едят на месте банан или батон хлеба. Цель состоит в том, чтобы продуктовый набор нуждающиеся отнесли домой», — рассказала руководитель местного отделения благотворительной организации «Красный Крест» Марьо Майлунд.

Пока проект с бесплатными супами работает в тестовом режиме, но организаторы, вероятно, сделают его постоянным. Рост обращений за продовольственной помощью связан с ухудшением ситуации на рынке труда страны.

В мае 2026 года количество безработных в Финляндии достигло рекордного уровня для XXI века — около 376 тысяч человек. Особенно заметно выросло число молодых людей без работы.

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